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        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:44
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        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ayrı günlerde 5 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine, mahallerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Güvenlik kameralarından şüphelileri tespit eden ekipler, 4 kişiyi motosikletlerle yakaladı.

        Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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