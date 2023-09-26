Bilecik'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden biri tutuklandı.
Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ayrı günlerde 5 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine, mahallerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Güvenlik kameralarından şüphelileri tespit eden ekipler, 4 kişiyi motosikletlerle yakaladı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.