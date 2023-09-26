Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Mevlit Kandili idrak edildi

        Bilecik'te Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te Mevlit Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Bilecik Müftülüğünce organize edilen programda vatandaşlar, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kentteki ibadethaneleri doldurdu.

        Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi. Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün de katıldığı mevlit programında, Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.

        Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda aranan zanlı İstanbul'da yaka...
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda aranan zanlı İstanbul'da yaka...
        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi
        Jandarma, özel güvenlik görevlilerini denetledi
        BŞEÜ'den Azerbaycan'da şehit olan öğrenci için taziye mesajı
        BŞEÜ'den Azerbaycan'da şehit olan öğrenci için taziye mesajı
        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı
        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı
        Bilecik'te hızlı tren inşaatından demir bağlantıları çalan şüpheli yakaland...
        Bilecik'te hızlı tren inşaatından demir bağlantıları çalan şüpheli yakaland...