Eşinin mirasına sahip çıkan kadın arıcı, genç girişimcilere örnek oluyor MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, geçen yıl kaybettiği eşinden öğrendiği arıcılığı sürdüren kadın girişimci, ürettiği balı yurdun dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, geçen yıl kaybettiği eşinden öğrendiği arıcılığı sürdüren kadın girişimci, ürettiği balı yurdun dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kandilli köyünde eşi Abdullah Aşık'ın yaptığı arıcılığı, 2020'de onun rahatsızlığından dolayı devralan 63 yaşındaki Güler Aşık, bu tarihten itibaren hem kovanların hem de hasta olan eşinin bakımını üstlendi.

Aynı zamanda ilçe pazarında kıyafet satışı da yapan ve eşinin geçen yıl vefat etmesiyle esnaflığı bırakıp arıcılığı devam ettiren Aşık, hayatını arılara ve üniversitede okuyan kızına adadı.

Gününün büyük bölümünü arıların bakımına ayıran Aşık, eşinden öğrendiği bilgilere yenilerini ekleyerek arıcılığa tutkuyla bağlandı.

Aşık, 3 yılda sayısını 110'dan 160'a çıkardığı kovanlarında ürettiği balı, hem ilçede hem de internet üzerinden satıyor. Köyde 4 dönüm araziye bıraktığı kovanların bakımını özveriyle sürdüren Aşık, kızının da desteğiyle yılda 1 tonu aşkın bal sağımı yapıyor.

Güler Aşık, AA muhabirine, kadın olarak arıcılık yapmasının ilçede takdirle karşılandığını, genç kadın girişimcilere de örnek olduğunu söyledi.

Arıların bakımını tüm yönleriyle öğrendiğini dile getiren Aşık, "Arıcılık artık benim için kolay bir iş, zamanla kendimi geliştirdim. Bal üretiminin yanı sıra arı yetiştiriciliği de yapıyorum. Güzel bakarsan arıcılık kazançlı bir iş. Ürettiğim organik balın tamamını satıyorum, hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum." dedi.

- "Hepsiyle ilgilenmelisin, onları anlamalısın"

Sabahları gelip körüğü yakarak akşama kadar arıların ve kovanların bakımını yaptığını belirten Aşık, şöyle konuştu:

"İklim koşullarından dolayı Kandilli ve çevresinde üretilen bal kaliteli oluyor. Kovanlardaki oğul ve ana arıları da her gün kontrol ederek eksikleri tamamlıyorum. Sıcak havada arıcılık yapmak zor. özellikle bu seneki sıcak daha zorlu geçti. Arılara çocuk gibi bakmak zorundasın yoksa hayvandan faydalanamazsın. Devamlı takip etmek zorundasın. Arıların bakımı ve bal üretimi ile zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmıyorum. Arıları seviyorum, sevdiğim için de bakıyorum. Arılara alıştım, bırakamıyorum. Sevdiğim için zor gelmiyor bana. Onların çalışmasını gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Sağlığım elverdiği sürece bakmaya devam edeceğim ancak yapamayacak duruma gelirsem bu işi bırakırım."

- "Ev hanımlarımız günlük ev işlerinin yanında sabit arıcılık yapabilir"

Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez de Güler Aşık'ın hemcinslerine örnek olduğunu ifade etti.

İl genelinde 10'u kadın 260 arıcı bulunduğunu anlatan Erdönmez, "Kadın üreticilerimizin sayısının artması bizi mutlu ediyor. Geçen yıl eşini kaybeden Güler abla, kovanları bırakmayarak arıcılığı devam ettiriyor. Hem üretim açısından hem de arıcılık yapacak genç girişimciler için ilerlemiş yaşına rağmen devam ettirmesi, azmiyle örnek oluyor. Ev hanımlarımız günlük ev işlerinin yanında sabit arıcılık da yapabilir. Üretime bu anlamda katkı sunabilirler. Birlik olarak her zaman kadın üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.