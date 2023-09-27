Bilecik İl Özel İdaresi'ndeki ihaleler canlı yayınlanacak

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi'nde yapılacak ihalelerin sosyal medyadan canlı yayınlanacağını bildirdi.

Vali Aygöl, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi bünyesinde açılan İhale Biriminin faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Tüm ihalelerin tek merkezden yönetileceğini belirten Vali Aygöl, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilecek ihaleler İl Özel İdaresine ait resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayın uygulamasına geçilerek, Bileciklilerin istifadesine sunulacaktır. Şeffaflık ilkesi, rekabet ve eşitliği tamamlamaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de ihalelerde şeffaflık ilkesi temel hareket noktamızdır. Bu doğrultuda İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyete geçen İhale Birimimizde görev alan yetkililerin, 6 ayda bir görev yerleri değişecek, bu sayede ihalelere ilişkin yeni bir anlayışı da hayata geçirmiş olacağız."