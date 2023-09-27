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        Bilecik'te nükleer tıp merkezi hizmete açıldı

        Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, özellikli hizmetlerden nükleer tıp merkezinin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:49
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        Bilecik'te nükleer tıp merkezi hizmete açıldı
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        Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, özellikli hizmetlerden nükleer tıp merkezinin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Damkacı, yaptığı açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi'nin hasta kabulüne başladığını kaydetti.

        Tıbbi cihazları ve tefrişatı ile birlikte yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan yatırımla nükleer tıp merkezi sayesinde vatandaşların çevre illere gitmeye gerek kalmadan tetkiklerini yaptırabileceğini belirten Damkacı şunları kaydetti:

        "Merkezde, SPECT gamma kamera cihazı ile hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibi için kalp, böbrek, akciğer, tiroid, kemik gibi organ ve dokuların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için farklı görüntüleme ilaçları ile görüntülemeler yapılmaktadır. Merkezimizde myokard perfüzyon sintigrafisi, DTPA, DMSA, tiroid sintigrafisi, paratiroid sintigrafisi, kemik sintigrafisi, Akciğer perfüzyon sintigrafisi, meckel divertikülü sintigrafisi testleri nükleer tıp uzmanımız Uzm. Dr. Ali Uyar ve ekibi tarafından gerçekleştirilebilmektedir."

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