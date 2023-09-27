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        Avukatlara yönelik saldırılar Bilecik'te protesto edildi

        Bilecik Baro Başkanlığı, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından, Muğla Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Erdal Çam'ın öldürülmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:58
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        Avukatlara yönelik saldırılar Bilecik'te protesto edildi
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        Bilecik Baro Başkanlığı, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından, Muğla Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Erdal Çam'ın öldürülmesini kınadı.

        Baro Başkanı Halime Aynur, Adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, meslektaşlarının 6 gün önce, daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından, sadece mesleki faaliyeti nedeniyle katledildiğini söyledi.

        Geçmiş yıllarda birçok meslektaşının saldırıya maruz kaldığını, yaralanma olmak üzere ölümle sonuçlandığını anımsatan Aynur, şöyle konuştu:

        "Avukatlar, her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Bazen sözlü bazen silahlı olan bazen müvekkilden bazen karşı taraftan kaynaklanan bazen yaralama bazen de ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var. Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni, yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görülen bu saldırılar, aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir. Avukata yönelik şiddetin temelinde, avukatın mesleki faaliyetleri, görevlerini yaparken müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri veya savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önleme niyeti yer almaktadır. Bizler, avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, niteliği gereği çekişme ve uyuşmazlık içerdiğini biliyoruz. Avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, özel olarak önlem alınması elzemdir. Tek bir kayba daha tahammülümüz yok, 180 bin avukat, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak; avukata yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, onurla ve asla vazgeçmeden ortak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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