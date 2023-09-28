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        Bilecik'te devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:52
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        Bilecik'te devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı
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        Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Eski Otogar mevkisinden kent merkezine seyreden Resul T. yönetimindeki 11 ABB 622 plakalı motosiklet, Tevfikbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücünün motosikletten düşerek yaralandığı olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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