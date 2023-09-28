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        Bilecik'te meslek liseliler öğrenci forması dikerek mesleğe hazırlanıyor

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'nda kurulan atölyede forma ve polar ceket üretiminde görev alan öğrenciler mesleğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:01
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        Bilecik'te meslek liseliler öğrenci forması dikerek mesleğe hazırlanıyor
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        MUHSİN ARSLAN - Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'nda kurulan atölyede forma ve polar ceket üretiminde görev alan öğrenciler mesleğe hazırlanıyor.

        Okulun bünyesinde geçen eğitim öğretim yılı sonunda döner sermaye ile kurulan Moda Tasarım Teknolojileri Atölyesi, öğrencilerin hem kendilerini geliştirmelerine hem pratik kazanmalarına hem de harçlıklarını çıkarmalarına katkı sağlıyor.

        Öğrenci mevcudu 300 olan lisenin atölyesinde görev alan Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 11'inci sınıfından 11 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde diktikleri formalarla öncelikle okullarının ihtiyacını karşıladı. Atölyede, başka okullardan gelen talepler doğrultusunda üretim yapılması da planlanıyor.

        Okul müdürü Remzi Düven, AA muhabirine, Moda Tasarımı ve Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gıda Teknolojileri ile Kimya Teknolojileri alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Tam gün tam yıl eğitim öğretim uygulaması yaptıklarını belirten Düven, "Ana sınıfı uygulamadan başlayıp, 5 yaşından 70 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi de yürütüyoruz. Bunun yanında Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrencilerimize çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri veriyoruz. Mezun olan öğrencilerimize iş yeri açma belgesi veriyoruz. Bu belgeyle kuaförlük, moda tasarım olmak üzere eğitim aldıkları alanda kendi iş yerlerini açabilirler." diye konuştu.

        Düven, döner sermaye kapsamında öğrencilerinin mesleki yeteneklerini artırarak üretime ve ülkenin katma değerine fayda sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

        Moda Tasarım Teknolojileri Atölyesi'ndeki çalışmalara değinen Düven, şu bilgileri verdi:

        "Döner sermayeyi kurduk ve böylece üretime başladık. Öğrencilerimizi üretime teşvik ederek okulun ihtiyaç duyduğu kıyafetleri üretiyoruz. Öğrencilerimiz hem kendi formalarını dikiyor hem de buradan harçlıklarını çıkarıyor. Diğer okullardan forma talepleri aldık, görüşmelerimiz devam ediyor. Okulumuzdan çok talep olduğundan, önce okulumuza yarı fiyatına piyasadan verdiğimiz için tamamını sattık. İleriki dönemlerde okullarımızın formalarını karşılayacağız, görüşmelerimiz devam ediyor."

        - "Günlük 50 formayı rahatlıkla çıkartabiliyoruz"

        Öğretmenlerden Esra Demir de öğrencilerinin daha önce farklı formalar giydiğini ancak bugünün modasına uymadığı için çocuklardan farklı forma talebi geldiğini aktardı.

        Bunun üzerine kendi formalarını üretmeye karar verdiklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

        "Öğrencilerimiz arasında nasıl model istiyorlar, hangi renklerde forma giymek istiyorlar; bunun anketini yaptık. Piyasa araştırmasında bulunduk, kumaşlarımızı ve yardımcı malzemelerimizi belirledik. Malzemelerimizin teminini gerçekleştirdikten sonra atölyemize getirip üretimine başladık. Kalıplarımızı hazırladık, numunelerimizi diktik, daha sonra numunelerimizi öğrencilerimize giydirerek beğenip beğenmediklerini sorduk. Bu doğrultuda düzeltmelerimizi yapıp seri üretime başladık.

        Öğrencilerimize üretimi nasıl gerçekleştirecekleri konusunda kısa eğitimler verdik. Şu anda 11'inci sınıf öğrencilerimizle forma üretimi yapıyoruz. Bu sene 9'uncu sınıf öğrencilerimiz, okulumuzun yeni formaları ile eğitim öğretim dönemine başladı. Talep doğrultusunda 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için de üretime devam ediyoruz. Formaların dışında bir de öğrencilerimizin kış aylarında kullanabileceği önden fermuarlı, istedikleri zaman rahatlıkla çıkarıp giyebilecekleri giysi tasarladık ve polar ceket üretimimizi de gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da okulumuzun formalarını üretmeye devam edeceğiz. Başka okullardan da talepler alıyoruz, bunları da değerlendirip okullarımızın formaları konusunda yardımcı olacağız. 11'inci sınıf öğrencilerimiz günlük 50 formayı rahatlıkla çıkartabiliyor."

        - "Kendi formamı dikip giymek mutlu ediyor"

        Üretime katılan öğrencilerden Sude Hacıoğlu hem okuduğunu hem de mesleğini öğrendiğini belirtti.

        Dikim işini okulunda öğrendiğini aktaran Hacıoğlu, "Çok sevdim, hobim oldu. Formaların yakalarını birleştirmesini de yapıyorum, overlok makinesi de kullanıyorum. Kendi formamı dikip giymek mutlu ediyor beni. Atölyede yaptığımız işin karşılığını da alıyoruz. Burada ekip olarak çalışmak da güzel." dedi.

        Yağmur Dirikoğlu ise gelecekte eğitim aldığı alanda iş kurmak istediğini dile getirdi.

        Ailesinde terzilik yapanlar olduğunu, bu alana yetenekli olduğu ve ilgisini çektiği düşüncesiyle bu alanı seçtiğini kaydeden Dirikoğlu, "Burada diktiğimiz formaları diğer sınıflardaki arkadaşlarımın giymesi çok güzel. Üretim sürecinde bulunmamız değişik bir duygu. Moda tasarımı okumak istiyorum. Burada hem meslek öğrenirken hem de döner sermayeden kendi harçlığımızı çıkararak, ailemize yük olmuyoruz." ifadesini kullandı.

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