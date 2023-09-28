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        Bilecik'te öğrenci servisleri denetlendi

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin taşıma faaliyetlerini yürüten servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:37
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        Bilecik'te öğrenci servisleri denetlendi
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        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin taşıma faaliyetlerini yürüten servis araçlarını denetledi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, okul servisleri ile sürücülerin, jandarma trafik ve asayiş timlerinin katılımıyla sorumluluk bölgesinde denetlendiği duyuruldu.

        Denetimlerde, okul servis araçlarının ve sürücülerinin denetimi ile aynı zamanda sürücülere taşıma faaliyetleri kapsamında okul servis araçlarında ve sürücülerde bulunması gereken nitelikler ile dikkat edilecek hususlar konularında seminer ve eğitim faaliyetlerinin icra edildiği belirtilen açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerin süreceği ifade edildi.

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