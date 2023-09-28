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        Bilecik'te üniversitelerde güvenlik tedbirleri toplantısı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:13
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        Bilecik'te üniversitelerde güvenlik tedbirleri toplantısı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine (BŞEÜ) bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını verimli şekilde geçirmeleri için alınacak tedbirleri ele aldıklarını kaydetti.

        Üniversiteli gençlerin başta barınma ihtiyacı olmak üzere herhangi bir sorun yaşamadan sadece eğitimlerine odaklanmalarını isteyerek, kentte kendi evlerindeymiş gibi güven ve huzur içinde olmalarını sağlamak için her türlü tedbirlerin alınacağını ifade etti.

        Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Vali Yardımcısı Akgün Corav, kaymakamlar, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı ile ilgili daire müdürleri katıldı.

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