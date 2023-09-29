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        Bilecik Valisi Aygöl, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğinde çocuklarla pedal çevirdi

        Bilecik'te, "Avrupa Hareketlilik Haftası" çeşitlik spor etkinlikleriyle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:38
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        Bilecik Valisi Aygöl, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğinde çocuklarla pedal çevirdi
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        Bilecik'te, "Avrupa Hareketlilik Haftası" çeşitlik spor etkinlikleriyle kutlandı.

        Vali Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, daire müdürleri, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ile öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden bisikletlerle hareket ederek Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

        Vali Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Bileciklilere günde en az 10 bin adım atmaları tavsiyesinde bulundu.

        Avrupa Spor Haftası ile bugünün Dünya Kalp Günü de olduğunu ifade eden Aygöl, "Bugün, özellikle spora dikkat çekmek istedik. Pedal çevirerek, çocuklarımız, gençlerimiz hız kesmediler." dedi.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kardiyoloji Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kaplangöray da kalp sağlığı için hareketli olmanın önemini vurguladı.

        Sportif faaliyetlerinin gösterisiyle devam eden etkinlikte Aygöl, çocuklarla bilek güreşi yaparak ok attı.

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