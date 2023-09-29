Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'te iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki evden 138 bin lira, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden de 30 bin lira çaldığı öne sürülen B.Y. gözaltına alındı. Bu kişinin yanında, söz konusu çalınan paralar da ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğinde çocuklarla...
        Bilecik Valisi Aygöl, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğinde çocuklarla...
        Bilecik'te üretilen yağlık ayçiçeği iç ve dış pazarlarda satılıyor
        Bilecik'te üretilen yağlık ayçiçeği iç ve dış pazarlarda satılıyor
        Bilecik'teki "Kızlar Kalesi"nin kalıntıları peribacalarına benzerliğiyle di...
        Bilecik'teki "Kızlar Kalesi"nin kalıntıları peribacalarına benzerliğiyle di...
        Bilecik'te üniversitelerde güvenlik tedbirleri toplantısı
        Bilecik'te üniversitelerde güvenlik tedbirleri toplantısı
        Bilecik'te öğrenci servisleri denetlendi
        Bilecik'te öğrenci servisleri denetlendi
        Bilecik'te meslek liseliler öğrenci forması dikerek mesleğe hazırlanıyor
        Bilecik'te meslek liseliler öğrenci forması dikerek mesleğe hazırlanıyor