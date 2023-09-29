Bilecik'te yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Bilecik'te iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bilecik'te iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Hürriyet Mahallesi'ndeki evden 138 bin lira, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden de 30 bin lira çaldığı öne sürülen B.Y. gözaltına alındı. Bu kişinin yanında, söz konusu çalınan paralar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.