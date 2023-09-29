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        Bilecik'te balık satış yerleri denetlendi

        Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıkçı tezgahlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:57
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        Bilecik'te balık satış yerleri denetlendi
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        Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıkçı tezgahlarını denetledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş koordinasyonunda, teknik kontrol görevlilerince su ürünleri perakende satışı yapan iş yerleri ve semt pazarlarındaki tezgahlar kontrol edildi.

        Yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğuna bakıldı. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı anlaşıldı.

        Gerçekleştirilen denetimler esnasında işletmelere, su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.​​​​​​​

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