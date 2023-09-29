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        Pazaryeri ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Kanola (Kolza) Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında üreticilere kanola tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:42
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        Pazaryeri ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Kanola (Kolza) Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında üreticilere kanola tohumu dağıtıldı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilçeye bağlı Ahmetler köyünde Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" çalışmaları çerçevesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtım törenine katıldı.

        Törende konuşan Vali Aygöl, "Huzurlu ve bereketli toprakları olan Bilecik’te ne ekersen çok verimli bir şekilde yetişiyor. Geçen yıl 300 dekarda ekilen kanola bitkisinden çok güzel verim alınmış, bu yıl 1500 dekar alanda ekimi yapılacak ve bunu gelecek yıllarda 10 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da Ahmetler köyünde ayçiçeği çekirdeği ve kanola bitkilerinin yetiştirilmesi için çiftçilerle alım garantisi olan deneme ekimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Başarılı bir verim olduğunu aktaran Yoldaş, "Önümüzdeki yıl bugün dağıtacağımız kanola tohumlarıyla 300 dekar olan ekimi 1500 dekara çıkartıyoruz ve 2 milyon lira gelir elde edilmesi planlanmaktadır. Bilecik genelinde sözleşmeli ayçiçeği ve kanola ekimi 50 bin dekarı aştı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu projelere yüzde 75 hibe desteği sağlanmaktadır. Çiftçilerimize bol bereketli sezonlar diliyorum." diye konuştu.

        - Küçükelmalı Göleti’ne 11 bin yavru sazan salındı

        Tohum dağıtımının ardından Vali Aygöl ve beraberindekiler, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda doğa temizliğine ve Küçükelmalı Göleti’ne 11 bin yavru sazan salınması etkinliğine katıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bilecik’te bulunan 11 gölete, her birine 11 bin olmak üzere 112 bin yavru sazanın bırakıldığı bildirildi.

        Törenlerde, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Doğa Koruma Milli Parklar Bilecik Şube Müdürü İbrahim Doğan, bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

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