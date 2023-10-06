Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde jandarmadan traktör sürücülerine "Reflektör tak görünür ol" eğitimi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, traktör, römork ve tarım araçlarının görünür olmalarını sağlamak amacıyla "Reflektör tak görünür ol" eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nde jandarmadan traktör sürücülerine "Reflektör tak görünür ol" eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, traktör, römork ve tarım araçlarının görünür olmalarını sağlamak amacıyla "Reflektör tak görünür ol" eğitimi verdi.

        Bozcaarmut köyünde jandarma ekiplerince traktörlerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla sürücülerine trafik eğitimi verildi, reflektör dağıtıldı.

        Çiftçilere trafik güvenliği ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik eğitim veren Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Açıkalın, traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da reflektör konusunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti.

        "Bir yılda terörden kaybettiğimiz insan sayısının çok daha fazlasını trafik kazalarında dolayı kaybediyoruz. Hepimiz bunu unutuyoruz, önemsemiyoruz. İşte bu duruma dikkatlerinizi çekmek için bu tür eğitim faaliyetlerini yapmayı önem gösteriyoruz. Jandarmamız gerekenleri anlattı bir can bile bizim için her şeyden daha önemli. Anlatılanları uygulamaya, bu konuya dikkat edelim. Sizlere bu programa katıldığınız için teşekkür ediyorum."

        Eğitime, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Teğmen Fatma Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!

        Benzer Haberler

        Tescilli "Çukurören biberi"nin üretildiği köy, kurutma mevsiminde kıpkırmız...
        Tescilli "Çukurören biberi"nin üretildiği köy, kurutma mevsiminde kıpkırmız...
        Bilecik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği
        Bilecik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği
        Osmaneli spor yatırımlarıyla genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor
        Osmaneli spor yatırımlarıyla genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor
        Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi
        Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada 4 kişi yaralandı