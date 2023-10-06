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        Bilecik'te aracın çarpması nedeniyle bacağı ikiye ayrılan kedi ameliyat edildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir aracın çarpması sonucu bacağı ikiye ayrılan kediye, belediyenin hayvan hastanesinde cerrahi operasyon yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:19
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        Bilecik'te aracın çarpması nedeniyle bacağı ikiye ayrılan kedi ameliyat edildi
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir aracın çarpması sonucu bacağı ikiye ayrılan kediye, belediyenin hayvan hastanesinde cerrahi operasyon yapıldı.

        Haceloğlu Mahallesi'nde sahipsiz kediye otomobilin çarptığını fark eden kişi, hayvanı aracıyla Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Görevliler, röntgeninde kedinin sağ ön bacağının kırık olduğunu, "humerus" kemiğinin ayrıldığını belirledi.

        Hayvanın ikiye ayrılan bacakları, cerrahi operasyonla bir araya getirildi.

        Merkezin Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, AA muhabirine, kedinin kırık olan kemik uçlarını platin uygulamasıyla bir araya getirdiklerini söyledi.

        Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tetik, "Burada bir süre daha takibini yapacağız. Yürümesinde herhangi bir sıkıntı olup olmadığını veteriner arkadaşlarımız yürüterek kontrol ediyor. Son kontrolümüzde kırıkların kaynadığını çektiğimiz röntgende belirledik. Dikişlerini aldıktan ve tamamen ayağı iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız." diye konuştu.

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