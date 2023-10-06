Bilecik'te "Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı" başladı Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki çalıştayın açılışında, vizyon ve nitelik çalıştaylarında bir başlangıç yapmak istediklerini ve bu programdan sonra yol haritasının çıkacağına inandığını söyledi.

Yol haritasında her kesimden destek alacakları uzun soluklu bir işe gireceklerini belirten Aygöl, şöyle konuştu:

"Eğitim küçükten büyüğe, 7'den 70'e makamdan makama herkesin içinde olması gerektiği herkesin destek vermesi gerektiği bir çalışma. Biz mesaimizin önemli bölümünü ekonomimizin, bütçelerimizin bir bölümünü artık bundan sonra buraya ayıracağız. Çünkü biz bir memleketi imar ederken orada yetişen insanları imar etmeyi unutursak, bir gün gelir o imar edemediğiniz gençlerimiz, çocuklarımız imar ettiğimiz memleketimizi yıkarlar. Tam zıttı biz memleketimizi imar ederken gençliğimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı imar edersek o imarda eksik bıraktıklarımızı, yeni gelen nesil daha güzel bir şekilde mamur bir şekilde imar edecektir."

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, sivil toplum kuruluşu ve veliler ile öğrencilerin katıldığı çalıştay, 3 gün sürecek.