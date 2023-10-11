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        Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde balık satış yerleri denetlendi

        Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ve veteriner ekipleri, balıkçı tezgahlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:43
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        Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde balık satış yerleri denetlendi
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        Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ve veteriner ekipleri, balıkçı tezgahlarını denetledi.

        Teknik kontrol görevlilerince su ürünleri perakende satışı yapan iş yerleri ve semt pazarlarındaki tezgahlarda yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğuna bakıldı.

        Gerçekleştirilen denetimler esnasında işletmelere, su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.​​​​​​​

        Osmaneli ilçesinde, kontrollerde yasal limiti uygun ve taze olmayan 30 kilogram balığa el konularak, imha edildi.

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