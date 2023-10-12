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        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in saldırılarına tepki

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:00
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        AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in saldırılarına tepki
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        AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

        AK Parti Bilecik İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek olmak üzere 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

        Dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Eredoğan'ın girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

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