Pazaryeri'ndeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda UMKE tatbikatı yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat düzenlendi.
Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 3 gün süren tatbikatta, yaralı tahliyesi, çoklu trafik kazası, ipli sistemlerle uçurumdan yaralı tahliyesi senaryoları uygulandı.
Tatbikata katılan 50 kişilik ekipler, ilk olarak senaryo gereği kayalıklardan uçuruma düşen kişiyi iplerle kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Ekipler daha sonra deprem sonrası enkaz altında kalan yaralıyı çıkarma operasyonunu başlattı. Tahkimat görevlilerince enkaz güvenli hale getirildikten sonra kurtarma ve acil yardım ekiplerince yaralı enkaz altından kurtarıldı.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, AA muhabirine, tatbikatlara katılan UMKE ekiplerinin deprem, sel, maden kazaları gibi afetlerde canla başla görev yaptığını söyledi.
UMKE'nin afetlerde sağlık hizmetlerini devralarak aksamasını, duraksamasını önlediğini belirten Damkacı, "Sahada aktif görev alıyorlar. UMKE'mizin gücünü daha da artırmak için temel eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.