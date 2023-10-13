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        Vali Şefik Aygöl, helikopterden Bilecik'i inceledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, farklı noktalardan kenti havadan inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:04
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        Vali Şefik Aygöl, helikopterden Bilecik'i inceledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, farklı noktalardan kenti havadan inceledi.

        Vali Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek'le helikopterden incelemede bulunarak, kentteki yatırımları, ormanlık alanları ve trafik hareketliliğini denetledi.

        Jandarma ve Emniyet Trafik Şube sorumlularından bilgi alan Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, bölge ve şehir içi trafiğine dair tedbirleri sürdüreceklerini bildirdi.

        Aygöl, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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