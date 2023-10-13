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        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nde kermes düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde gıda kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:43
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        Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi'nde kermes düzenlendi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde gıda kermesi düzenlendi.

        Okul bahçesindeki kermeste, kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler, tatlılar ve çeşitli gıdalar satışa sunuldu.

        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek, emeklerinden dolayı tüm kursiyerlere teşekkür etti.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler de kermesin gelirinin, merkez bünyesindeki atölyeler için ihtiyaç duyulan araçların alımında kullanılacağını söyledi.

        Fatoş Karaca Beler, kermesle ayrıca Halk Eğitimi Merkezince açılan kursların ve üretilen ürünlerin tanıtılmasının da amaçladığını dile getirdi.

        Açılışa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

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