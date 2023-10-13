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        Bilecik'te okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında okul spor faaliyetleri konusunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:33
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        Bilecik'te okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında okul spor faaliyetleri konusunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Şefik Aygöl, Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, karşılaşılan bütün sorunların çözümünde yoğun çalışma yapılacağını ifade etti.

        Kentin okul sporlarındaki başarı sıralamasının daha da artması adına imkanların kullanılacağını vurgulayan Aygöl, "Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılım konusunda mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alacağız. Hem sporda hem de okulda başarı bilinciyle çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir ise geçmiş dönemde okulların mahalli ve ulusal düzeyde elde ettiği başarılar hakkında bilgi vererek, bakanlık tarafından hayata geçirilen başarılı sporcu bursunun okul spor faaliyetlerini de kapsadığını bildirdi.

        Toplantıda, merkez ve ilçelerdeki okulların katılım konusunda karşılaştıkları sorunlar görüşüldü.

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