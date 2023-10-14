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        Bilecik'te Memur-Sen'den Filistin'e destek açıklaması

        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği tarafından kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:37
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        Bilecik'te Memur-Sen'den Filistin'e destek açıklaması
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        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği tarafından kınandı.

        Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz, temsilcilik binasında bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, yurdun dört bir yanında Filistin halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini bildirdi.

        Her savaşın bir hukukunun olduğunu ancak İsrail'in hiçbir değere ve hukuka sahip olmadığını belirten Selöz, şunları kaydetti:

        "Bu zulüm bütün dünyayı saracak. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenlerin suçsuz, kendini savunanların ise suçlu kabul edildiği propaganda çarkı altında kimsenin başını kuma gömmemesi gerekir. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'Zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayız. Sözün bittiği yerdeyiz. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Biz biliyoruz, Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın. Bu köhne dünya yıkılır, ancak adaletle yoğrulmuş insanlık ayakta kalır. Bizim tarafımız belli, biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz, Filistin'in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz, insanız. Ve insanlık, adaleti tutup kaldıracak. Zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız."

        Grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesinin ardından dağıldı.

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