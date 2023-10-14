Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'ten Vezirhan beldesi istikametine giden Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mustafa S'nin kullandığı 11 AP 300 plakalı otomobil, Gülümbe Rampası mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa S. ile aynı araçtaki Ali S. ve Tenzile S. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrolla sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.