Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Vezirhan istikametine giden Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile Bilecik istikametine giden Mustafa S. idaresindeki 11 AP 300 plakalı otomobil Gülümbe Rampası mevkisinde çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te Memur-Sen'den Filistin'e destek açıklaması
        Bilecik'te Memur-Sen'den Filistin'e destek açıklaması
        Araştırmacılar Osmanlı'da ipekçiliğin merkezi Küplü köyünün tarihini mezar...
        Araştırmacılar Osmanlı'da ipekçiliğin merkezi Küplü köyünün tarihini mezar...
        Bilecik'te günde 2 ton üretilen ev tipi domates salçası yurt dışına da gönd...
        Bilecik'te günde 2 ton üretilen ev tipi domates salçası yurt dışına da gönd...
        Bilecik'te okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı
        Bilecik'te okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin Ay misyonunu anlattı:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin Ay misyonunu anlattı: