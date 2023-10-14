Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vezirhan istikametine giden Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile Bilecik istikametine giden Mustafa S. idaresindeki 11 AP 300 plakalı otomobil Gülümbe Rampası mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.