Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

        Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün, Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile Mustafa Saçkesici idaresindeki 11 AP 300 plakalı otomobilin Gülümbe Rampası mevkisinde çarpışması sonucu ağır yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Saçkesici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali S. ve Tenzile S. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Vezirhan istikametine giden Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile Bilecik istikametine giden Mustafa Saçkesici idaresindeki 11 AP 300 plakalı otomobil, Gülümbe Rampası mevkisinde çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralanmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralan...
        Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralan...
        Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te Memur-Sen'den Filistin'e destek açıklaması
        Bilecik'te Memur-Sen'den Filistin'e destek açıklaması
        Araştırmacılar Osmanlı'da ipekçiliğin merkezi Küplü köyünün tarihini mezar...
        Araştırmacılar Osmanlı'da ipekçiliğin merkezi Küplü köyünün tarihini mezar...
        Bilecik'te günde 2 ton üretilen ev tipi domates salçası yurt dışına da gönd...
        Bilecik'te günde 2 ton üretilen ev tipi domates salçası yurt dışına da gönd...
        Bilecik'te okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı
        Bilecik'te okul spor faaliyetleri koordinasyon toplantısı yapıldı