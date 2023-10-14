Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişiden biri, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün, Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile Mustafa Saçkesici idaresindeki 11 AP 300 plakalı otomobilin Gülümbe Rampası mevkisinde çarpışması sonucu ağır yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Saçkesici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali S. ve Tenzile S. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vezirhan istikametine giden Zeki S. yönetimindeki 06 CDV 434 plakalı kamyon ile Bilecik istikametine giden Mustafa Saçkesici idaresindeki 11 AP 300 plakalı otomobil, Gülümbe Rampası mevkisinde çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali S. ve Tenzile S. yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.