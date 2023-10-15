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        En büyük sazanı tutmak için kıyasıya yarıştılar

        Osmaneli Belediyesi ile Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Sazan Balığı Tutma Yarışması"nda 1 metre 70 santimetre boyunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı tutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:31
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        En büyük sazanı tutmak için kıyasıya yarıştılar
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        Osmaneli Belediyesi ile Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Sazan Balığı Tutma Yarışması"nda 1 metre 70 santimetre boyunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı tutuldu.

        Çerkeşli Göleti'nde düzenlenen yarışma için çeşitli illerden gelen 24 takımdan 85 sporcu, gölet etrafında 1 hafta kamp yaptı. 2 farklı kategoride yarışan sporcular, en çok ve en büyük sazanı tutmak için mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yakalanan balıkların tartıldıktan sonra tekrar suya bırakılmasının, amatör balıkçılığı özendirme, sportif aktiviteleri ve doğayla ilgili konuları öne çıkarma anlamında güzel bir etkinlik olduğunu vurguladı.

        Amatör balıkçılardan da profesyonel sporcuların yaptığı gibi özen göstermelerini beklediklerini ifade eden Şahin, etkinliğin, farklı noktalarda sayısı artırılarak devam edeceğini aktardı.

        Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Selçuk Şimşek de yarışan takımların, bu işi hobi edinen ve profesyonel anlamda yapan kişilerden oluştuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Balık ortalamasının önceki yıllara göre düştüğünü görüyoruz. Bununla ile ilgili önlemler alacağız. Göletlerimizin korunması ve balıklandırma ile ilgili çalışmalarımız olacak. Yasak malzemelerin kullanılmaması konusunu amatör balıkçılarımıza anlatmalıyız. Trafik kuralları gibi kendi içinde kuralları olan bir avcılık. Bizler zaten bu tür konulara dikkat ediyoruz. Amatör ve sportif olta balıkçılığı aslında çok güzel bir hobi. Uyulması gereken limitler var, boy ve kilo anlamında. Dernek çatısı altında toplanarak farkındalık yaratmak, özendirmek ve kurallı avcılığın gelişimine katkıda bulunmak istedik. Bizler sportif avcılarız. Aslında burada tuttuğumuz balıkları tekrardan suya salıyoruz. Yarışırken de bireysel anlamda da hobimizi icra ederken de bu disiplinle avlanıyoruz."

        Yarışmada yakalanan 21 sazanın en büyüğü, 77 santimetre boyunda 7,65 kilogram ağırlığındaki balık oldu. Ayrıca, bir ekip, yaklaşık 1 metre 70 santimetre boyunda, 50 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

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