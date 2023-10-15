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        Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu

        Evlerinin balkonuna, bahçe duvarına ve çatısına asılarak kurutulan coğrafi işaret belgeli biberiyle bilinen Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:23
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        Biberiyle meşhur Çukurören köyü doğa ve fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu
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        Evlerinin balkonuna, bahçe duvarına ve çatısına asılarak kurutulan coğrafi işaret belgeli biberiyle bilinen Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Fotoğraf tutkunları köyde günübirlik gerçekleşen ziyaretlerinde, kırmızı biberlerle donatılan evlerin balkon ve duvarlarını çekiyor.

        Köy muhtarı Muhittin Dündar, AA muhabirine, hafta sonları fotoğrafçıları ve doğa severleri köylerine yaptıkları ziyaretlerde biberi nasıl yetiştirdikleri ve kurutma aşamaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

        Bu tür ziyaretlerin 160 yılı aşkındır ürettikleri kırmızı biberlerin ve köyün tanıtımına katkı sağladığını aktaran Dündar, şunları kaydetti:

        "Ata tohumu olan biberin her aşamasını biz yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Aile olarak da gelenler var. Beni arıyorlar, biz de köyümüzde misafir ediyoruz. Fotoğraf sanatçılarının ve doğa severlerin çok fazla ilgisini çekiyor. Çekimini yapan sanatçılarımız kendi bölgelerinde sergi açıyorlar. Fotoğraf çekmelerinin yanında başta biber olmak üzere yöresel ürünlerimizden de alıyorlar. Hem ilimizi hem köyümüzü hem biberimizi tanıtıyorlar hem de ekonomimize katkı sağlıyorlar. Biz de daha fazla üretim yapmak için çalışıyoruz."

        İşletmeci Dilek Karadağ da ülkenin birçok bölgesini gezdiğini ve amatör olarak fotoğraflar çektiğini belirterek, "Köyümüzün kırmızı görüntüsü çok güzel, muhteşem kareler veriyor bizlere. Coğrafi işaretleme almasından dolayı yakından görmek için geldim. Kırmızının yeşil ile birleşimi çok güzel fotoğraflar çıkartıyor." ifadesini kullandı.

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