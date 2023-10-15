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        Bilecik Valiliğinden Bozüyük Devlet Hastanesi'nde "yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama:

        Bilecik Valiliği, Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahide "yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarına ilişkin 1 ay önce soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:23
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        Bilecik Valiliğinden Bozüyük Devlet Hastanesi'nde "yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama:
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        Bilecik Valiliği, Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahide "yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarına ilişkin 1 ay önce soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valiliğin açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahide yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarının yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Haberlerde yer alan iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliğinin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir.

        Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'inci maddeleri uyarınca 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir."

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