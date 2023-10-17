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        Bilecik'te aranan 47 kişi yakalandı

        Bilecik'te haklarında arama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:55
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        Bilecik'te aranan 47 kişi yakalandı
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        Bilecik'te haklarında arama kararı bulunan 47 kişi, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda son bir haftada 35 okulun çevreleri, 57 metruk bina, 112 işletme, 26 bin 278 kişi ile 16 bin 608 araçta gerçekleştirilen kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanarak, 3 araca el konuldu.

        Yakalanan kişiler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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