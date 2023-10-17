Bilecik'te hasadına başlanan Osmaneli ayvasında 10 bin ton rekolte bekleniyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen ve coğrafi işaret tescilli lokumun üretiminde de kullanılan ayvanın hasadı başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen ve coğrafi işaret tescilli lokumun üretiminde de kullanılan ayvanın hasadı başladı.

Yurt içi ve yurt dışına satılan Osmaneli ayvası, belediye tarafından Beşevler köyünde kurulan tesiste Türk Patent ve Marka Kurumundan tescilli ayva lokumunun yanı sıra reçel, pekmez, ayva tatlısı gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, 2 ay süren hasat döneminde günde yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

İlçenin tamamında üretilen ayvanın iri ve ağır bir çeşit olduğunu belirten Ünver, "Bizim ayvamız, armut gibi elma gibi suludur, yerken boğazda takılma olmaz. Hava ve toprak yapısından dolayı lezzetli bir aroması var. Ayvamızın geçmişi Osmanlı Devleti'ne dayanıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde dahi yeri var, şifalı olduğu yazılıyor." dedi.

Ünver, bilinçli tarım yaptıklarını, bundan dolayı ağaçların bakımına özen gösterdiklerini dile getirdi.

- "Ayvanın çekirdeği sağlık sektöründe de kullanılıyor"

Üreticinin, alın terinin karşılığını almak için çalıştığını vurgulayan Ünver, "İstihdam sağlıyoruz, birçok insanımıza ekmek kapısı oluyor. Osmaneli'nde günlük 1200-1500 kişi ayva hasadı yapıyor. Ekonomiye böyle bir katkımız da var. Ayvanın çekirdeği sağlık sektöründe de kullanılıyor. Reçel veya pekmez yaparken ayvanın çekirdeklerinden atarsanız, çok güzel lezzet verir. Yani hem sağlık sektöründe hem de kozmetik ürünlerde kullanılıyor." diye konuştu.

Bu sezon 10 bin ton dolayında rekolte beklediklerini anlatan Ünver, ayvanın çoğunlukla iç piyasada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kente, yurt dışında ise Rusya ve Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

Erkan Kaya da 14 yıldır ayva üretimi yaptığını ve bu sezon rekolteden memnun olduklarını bildirdi.

Kaya, 50 dönümlük bahçesindeki ağaçların budamasını ve diğer işlemleri özenle yerine getirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecan ve umutla hasada başladık. Hasadımızda ürünleri 'orta boy' ve 'dev boy' olarak ayırdıktan sonra buzhaneye kaldırıyoruz. Burada 1-2 ay bekletip satışa sunuyoruz. Bahçemizden 70-80 ton rekolte bekliyoruz. İç piyasanın yanında Rusya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Ayvamızın sulu ve lezzetli bir aroması olmasından dolayı yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor."