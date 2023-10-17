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        Sakaryalı şehit Teğmen Raşit Aydın'ın adı Bilecik'te ana sınıfında yaşatılacak

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, köy okulunda yeniden düzenlenerek şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın adının verildiği ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:23
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        Sakaryalı şehit Teğmen Raşit Aydın'ın adı Bilecik'te ana sınıfında yaşatılacak
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, köy okulunda yeniden düzenlenerek şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın adının verildiği ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

        Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Pençe Harekatı'nda 29 Mayıs 2019'da PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı bombanın patlaması sonucu 27 yaşında şehit olan Aydın'ın adının yaşatılması amacıyla Çerkeşli köyündeki ilkokul bünyesinde arkadaşları, gönüllüler ve jandarma personelinin destekleriyle ana sınıfının tefrişatı yapıldı.

        Ana sınıfının açılışı dolayısıyla okulda şehidin babası Seyit ve annesi Zeynep Tülay Aydın'ın katılımıyla düzenlenen tören, Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, Sakarya'nın Geyve ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve üniversiteyi Bilecik'te okuyan Aydın'ın, vatani vazifesi sırasında şehit olduğunu söyledi.

        Şehide Bileciklilerin vefa örneği gösterdiğini belirten Aygöl, "Bu vefa örneğinin daha öncesi de yaşandı. İlimiz Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde belediyemiz şehidimizin anısını yaşatmak için bir caddeye ismini vermiş. Şehidimizin bir arkadaşı daha önce ilimizde bir mevlit düzenlemiş, hayır yapmış." dedi.

        Aygöl, milletin evlatlarını şehit ederek milletin bitmeyeceğini, bir Raşit şehit olursa binlerce Raşit'in yaşayacağını vurguladı.

        Şehitlik ve gaziliğin önemine işaret eden Aygöl, şöyle konuştu:

        "Net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bu al bayrak dalgalanıyorsa, bugün rahat bir şekilde ezanlar okunabiliyorsa, bugün rahat bir şekilde geceleri uyunabiliyorsa o şehitlerimizin, gazilerimizin, o emanet ettikleri güzel ailelerin duaları ve kanları ile olduğundan eminiz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Şehidimizin ailesi bir evlat kaybetti ama binlerce evlat kazandı. Bizler bugünden sonra onların evlatlarıyız. Öyle güzel bir evlat, öyle kaliteli evlat yetiştirmişler kendileri vefat ettikten sonra bile halen bütün millet onlara hizmet etmeye devam ediyor."

        Açılışı yapılan sınıfın gezilmesiyle sona eren programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, şehidin arkadaşları ve köy halkı katıldı.

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