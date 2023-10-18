Güneş panelli bisikletle Fas'tan Dubai'ye BM İklim Değişikliği Konferansı için pedal çeviriyorlar Fas'tan Dubai'ye gitmek üzere güneş panelli 4 tekerlekli bisikletle yola çıkan mühendis ve antikacı iki arkadaş, Bilecik'te mola verdi.

Fas'tan Dubai'ye gitmek üzere güneş panelli 4 tekerlekli bisikletle yola çıkan mühendis ve antikacı iki arkadaş, Bilecik'te mola verdi.

Dubai'de 30 Kasım'da başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak amacıyla iki kişilik bisikletle 15 Ağustos'ta ülkelerinden hareket eden mühendis Youssef El Haouass ve antikacı Salim Rhandi, Cebelitarık Boğazı'ndan İspanya'ya geçip birçok Avrupa ülkesini gezdi.

İstanbul, Yalova ve Bursa'nın İznik ilçesi güzergahında pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola veren ikili, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılandı.

Kendi tasarımları olan bisikletle günde yaklaşık 160 kilometre giden iki arkadaş, yol ve hava durumuna göre 200 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor.

Youssef El Haouass, AA muhabirine, Eskişehir ve Ankara'yı gezdikten sonra İran üzerinden ulaşacakları Dubai'de turlarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Arkadaşıyla ürettikleri güneş panelli bisikletle 30 Kasım-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek 28. BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP28) katılmak için yola çıktıklarını belirten Haouass, "İklimle mücadele, bisikletlerin çeşitlendirilmesi, elektrikli bisikletlerin kullanılması, elektrikli ve çevreci araçlara geçilmesine dikkati çekmek istiyoruz. Fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını istiyoruz. Şu ana kadar trafikte sıkıntı yaşamadık ve çok fazla zorlanmıyoruz. Türk halkı misafirperver, Türkiye'yi çok sevdik." diye konuştu.

Hakan Yavuz ise 10 yılda 35 ülkeden çok sayıda yabancı bisikletli gezgini konuk ettiklerini ancak ilk kez 4 tekerlekli güneş panelli bisikletle gelen misafirlerinin olduğunu ifade etti.