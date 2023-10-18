Bilecik'te "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" düzenlendi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen meme kanser türünün taranmasını, erken saptanmasını ve önlenmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen panele, Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Panelde, İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı ile taramalar sırasında erken evre meme kanseri tanısı konulan iki kadın, yaşadıkları süreci ve duygularını paylaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Murat Dinçer'in moderatörlüğünde BŞEÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Güneri, Öğretim Üyesi Zehra Günay Yağcı ve Öğretim Üyesi Sevil Akbulut Zencirci tarafından sunumlar yapılarak, meme kanserinin önemine dikkat çekildi.

Etkinliğin sonunda katılımcıların meme kanseri ile ilgili soruları, panelistler tarafından yanıtlandı.