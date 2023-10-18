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        Osmaneli'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:01
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        Osmaneli'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İlçedeki tüm camilerde öğle namazı öncesinde selalar okundu.

        Ayrıca, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ve personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

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