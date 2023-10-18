Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.
Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Kacır, Vali Şefik Aygöl tarafından karşılandı. Bakan Kacır, Valiliğin bahçesine fidan dikti.
Aygöl tarafından hediye takdim edilen Bakan Kacır, ardından Valilik'te basına kapalı toplantıya katıldı.
Kacır, daha sonra geçtiği AK Parti İl Başkanlığı'nda ise İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer tarafından karşılandı.
İl Başkanlığı'ndaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.