Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinliklerinde kır yürüyüşü yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 4 kilometrelik kır yürüyüşü düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği yürüyüş, Gençlik Merkezi önünden başlayıp Ada Bayırı mevkisinde sona erdi. Yürüyüşün ardından katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını spor dolu bir haftayla kutladıklarını söyledi.

Etkinliklere katılan sporculara, öğrencilere, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Akyüz, "Kurtuluş mücadelesi kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Yürüyüşe, okul müdürleri, öğrenciler, Gençlik Merkezi çalışanları, jandarma personeli ile 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.