Pazaryeri'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.
Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Dereboğaz Mahalle Muhtarı Mustafa Kırda ve Küçükelmalı Köyü Muhtarı Yaşar Rehber'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu erdi.
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, muhtarları makamında kabul ederek günlerini kutladı.
Muhtarlar daha sonra Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti.
Tekin, muhtarların devlet ile vatandaş arasında buluşma noktası olduklarını dile getirerek, özverili çalışmalarında dolayı muhtarlara teşekkür ederek hediyeler verdi.
Etkinlikler, Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda Pazaryeri Belediyesince verilen öğle yemeğiyle sona erdi.