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        Osmaneli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:51
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        Osmaneli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki programda, Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ağlan Köyü Muhtarı Kasım Balcı ile muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balcı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Daha sonra muhtarlar, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

        Ünal, kabulünde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

        "Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Muhtarlar, vatandaş ve bizlerle gönül köprüsü kuran, çalışkan insanlarımızdır. Muhtarlar, mülki idarenin halkla doğrudan temas içinde olan yetkili görevlilerdir. Muhtarlık müessesesi, özellikle bizim toplumumuz için tarihten beri çok önemli bir müessesedir. Bizlerin varlık esası bir taraftan devletin işini görmek bir taraftan da milletin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yüzden muhtarlarımızın bu zorlu görevde göstermiş oldukları iradeyi takdire şayan görüyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

        Osmanelili muhtarlar, Belediye Başkanı Münür Şahin’e de makamında ziyarette bulundu.

        Şahin, muhtarların gününü kutlayarak, "Aslında belediye olarak sizlerle her gün birlikteyiz. Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü sizler de vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla seçilmiş görevlilersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle gerek milleti ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten başta ilçemiz muhtarları olmak üzere, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

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