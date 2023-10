Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencilerine "beyaz önlük" giydirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesine 2023-2024 akademik yılında kayıt yaptıran 92 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, okula başlayan 28'i yabancı uyruklu 92 öğrenciye önlükleri, protokol üyeleri tarafından giydirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, "En vahşi hayvanların bile birbirine reva görmedikleri zulüm ve şiddeti hem de kendi yurtlarını ellerinden almak suretiyle Filistin halkına uygulayan İsrail'i bütün nefretimle kınamadan geçemeyeceğim. Savaşın ahlaksızcası alçaklığın en ilerisidir." dedi.

Tıp Fakültesinde yaptıkları yatırımlarla insan yaşamına temas etmeye başladıklarını belirten Beydemir, beyaz önlük giyen öğrencilere de başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Beydemir, şöyle konuştu:

"Tıp Fakültesi, üniversitemize olduğu kadar ilimize de artı bir değer katmıştır. Evlatlarımız üniversitemizden, iyi eğitim almış, bilimsel bilgi ve etik kurallarla donanmış, milli ve manevi duyguları pekişmiş, ehliyet ve liyakat sahibi birer hekim olarak mezun olacaklar. Beyaz önlük temizliği, paklığı, kir tutmamayı ifade eder. Meslek hayatınızda sadece giydiğimiz önlük değil iç dünyamızda bembeyaz olmalıdır. Sizler mesleğiniz gereği olarak problemi olan insanlarla, çocuklarla, yaşlılarla her gün her dakika karşılaşacaksınız. Şunu unutmayın ki her yaşlı sizin babanızdır, annenizdir, dedenizdir. Çünkü sizler de bizler de bu vatan da onların duaları ile ayaktadır. İleride elde edeceğiniz hiçbir kazanım vicdanınızın önüne geçmesin. Tıp Fakültemiz de üniversitemizin yüz akı, övünç kaynağı ve gurur vesilesidir."

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da genç hekim adaylarının yeni bir döneme adım atmalarını kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin alanında geleceğini şekillendirecek olan hekimlere büyük önem verirdi. O hekimleri sadece bilim insanları olarak değil aynı zamanda insanlığa hizmet eden kutsal birer görevli olarak görürdü. Bu kudretli elleri temsil edecek olan geleceğin hekimlerisiniz. Bilgiyle donanmış, insan sevgisiyle dolu, etik değerlere bağlı bir şekilde hekimlik mesleğini icra edeceğinize olan inancımız tamdır. Önümüzde zorlu bir yolculuk var. ancak azim ve kararlılıkla bu yolda ilerlediğinizde başarı kaçınılmaz olacaktır. Sizleri bu onurlu meslekte başarılar diliyorum."

Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Rıza Dündar ise beyaz önlüğün hekimlik mesleğinde bir ihtiyaçtan öte bir geleneği temsil ettiğini vurguladı.

Programa, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Tıp Fakültesi öğretim görevlileri ile aileler katıldı.