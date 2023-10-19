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        Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Bilecik'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:48
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        Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Bilecik'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara hitap etti.

        Çınar, muhtarın, mahallesinin köyünün annesi babası, kardeşi sırdaşı, mutlu gününde en zor anında vatandaşının yanında olan, her türlü sorunlarını paylaştığı ve çözüm aradığı, 7 gün 24 saat ulaşabileceği devlet kapısı olduğunu söyledi.

        Özellikle deprem, sel, yangın gibi afetlerde vatandaşın yardımına ilk koşanlar arasında muhtarların da yer aldığını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

        "Vatandaşının maaşını çekmesinden başlayın da ilacını almaya kadar her türlü ihtiyacını gidermek için zaman, mekan gözetmeden ve hiçbir karşılık beklemeden görevini yerine getirmeye, devlet ile millet arasında köprü vazifesi göstermeye devam etmektedirler. Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlık camiasının seçilmiş temsilcileri olarak, devlet ve vatandaş, devlet ve toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzeninin yerine getirilmesi konusunda muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz."

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