Bilecik İl Jandarma Komutanlığından çocuklara trafik eğitimi Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik trafik eğitimi sunuldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik trafik eğitimi sunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince, Bozüyük ilçesindeki Dodurga İlkokulunda, öğrenci, öğretmen ve velilere, trafik akışında yayaların önemi, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda yaş gruplarına uygun trafik eğitim modülleri ile trafik eğitimleri verildi.

Öğrencilere trafik boyama kitabı, bayrak, flama ve çeşitli bilgilendirme broşürünün dağıtıldığı eğitimde velilere, çocukların yürümeye başladığı andan itibaren trafik konusunda eğitilmelerin, çocukların trafik kazalarında yaşamlarını yitirme risklerini de azaltacağı anlatıldı.