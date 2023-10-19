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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:19
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

        Şehit babası Ali Osman Özcan’ı evinde, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamlarında ziyaret eden Aygöl, ilçe ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

        Tüm kurumları, ilçe esnafını ve kahvehanelerde vatandaşları ziyaret eden Aygöl, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilatı devam eden Karamustafa Paşa Camisi'ni gezdi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek, istek ve sorunlarını dinleyen Aygöl, "Öncelikle 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum. Muhtarlık önemli bir kurum. Memleketimiz için yapılan istekleri titizlikle takip ediyoruz." dedi.

        Toplantının ardından Aygöl, Hükümet Konağı inşaatı ve OSB'de incelemelerde bulundu.

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