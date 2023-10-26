Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2. Bilim Şenliği başladı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Burada sanayiye düşen esas kritik görev de gelirlerimizi ikiye üçe katlama yolunda hakikaten orta ve yüksek teknolojiye odaklanmak. Dolayısıyla kurumlaşmaya ve orta yüksek teknolojiye odaklanırsak, biz inşallah bu farkı kapatıp muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için gayretlerimizi taçlandırmış oluruz." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından organize edilen 2. Bilim Şenliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Burada sanayiye düşen esas kritik görev de gelirlerimizi ikiye üçe katlama yolunda hakikaten orta ve yüksek teknolojiye odaklanmak. Dolayısıyla kurumlaşmaya ve orta yüksek teknolojiye odaklanırsak, biz inşallah bu farkı kapatıp muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için gayretlerimizi taçlandırmış oluruz." dedi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen şenlikte konuşan İnan, içinden geçilen konjonktürde dünyanın son 10 yılda oldukça zorlu imtihanlar verdiğini belirtti.

Mevcut şartlar dikkate alındığında Türkiye Yüzyılı'nı kurma yolunda büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında hakikaten üzerine derin düşüncelere, tefekkürlere dalmamız gereken bir kavşaktayız. Tabii ki rakibi olduğumuz, peşinde olduğumuz gelişmiş ülkelerin, kişi başı gelirlerini düşündüğümüzde 30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlar, biz şu anda 10 bin dolarları geçtik. 15-20 hatta 30 bin dolara doğru yola çıkmaktayız. Üzerimizde bu farkı kapatmanın, bir taraftan yükü, kalbimizde heyecanı, yüreğimizde Türkiye Yüzyılı'nı kurmanın heyecanı var."

Yola çıkarken hedeflerinin, geçen yüzyılda açılan sanayi alanlarının gelecek 5 yılda iki katına çıkarılması olduğunun altını çizen Oruç Baba İnan, hedefi yakalamanın kolay gerçekleşmeyeceğini ama cansiparane çalışacaklarını kaydetti.

İnan, "Hakikaten geldiğimiz noktadan biz bir kat daha, iki kat daha, üç kat daha yukarı çıkarken, ciddi müesseseler kurmak, bu müesseseleri kurumlaştırmak bundan sonraki nesillere taşıyacak sistemik yapıları belli bir strateji ve planlama çerçevesinde kurmak çok önemli. Bundan sonraki yüzyıllara taşıyacak büyük kurumlarımız var. Ama gelişmiş ülkelerdeki farkı kapatmak için daha çok, daha sistemik, daha büyük kurumlar kurmamız lazım." dedi.

Bundan sonraki kalkınma yolunda hizmetler sektörüyle birlikte sanayinin de büyük bir ağırlığının olması gerektiğini belirten İnan, "Burada sanayiye düşen esas kritik görev de gelirlerimizi ikiye üçe katlama yolunda hakikaten orta ve yüksek teknolojiye odaklanmak. Dolayısıyla kurumlaşmaya ve orta yüksek teknolojiye odaklanırsak, biz inşallah bu farkı kapatıp muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için gayretlerimizi taçlandırmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şefik Aygöl de kendisinin de üniversite ilk kayıt yaptıranlar gibi Bilecik'te yeni ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bilecik'in kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak ifade edildiğini aktaran Vali Aygöl, "Biz teknolojiyle güçlü olursak, biz teknolojide gücü yakalarsak, dünyaya bu kuruluşun şehrinde yeniden adaleti getirmek ve dünyayı doğru bir şekilde yönetme fırsatı bulmuş olacağız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, İsrail saldırılarını kınadığını ifade etti.

Yapılan bilimsel çalışmaların toplumsal yaşama aktarımının da önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Beydemir, "Bilimsel bilgi ile donanmış toplumlar tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dünya üzerinde söz sahibi olacaklardır. Bizler tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak öğrencilerimizi, iyi eğitim almış, akademik olarak yetkin, tarih ve millet şuurunu kazanmış bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretindeyiz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından paramotor, model uçak ve sıcak hava balon gösterisi sunuldu. Bakan Yardımcısı İnan ve protokol üyeleri şenliğin açılış kurdelesini keserek, stantları ziyaret etti.

Şenliğe, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, bazı ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, rektör yardımcıları, akademisyenler, sanayi kuruluşları ve öğrenciler katıldı.