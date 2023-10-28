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        Bilecik'te 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" yapıldı

        Bilecik'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği işbirliğinde 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:31
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        Bilecik'te 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" yapıldı
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        Bilecik'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği işbirliğinde 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Türk bayraklı bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan başlangıç noktasına dönerek turu tamamladı.

        5 yaşındaki bir çocuğun da 4 tekerlekli bisikletiyle katıldığı tur sırasında caddedeki vatandaşlar alkışlarla katılımcılara destek verdi.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını en güzel şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

        Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine miras bıraktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

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