Bilecik'te 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" yapıldı
Bilecik'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği işbirliğinde 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.
Bilecik'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği İl Temsilciliği işbirliğinde 100 bisikletle "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.
Türk bayraklı bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan başlangıç noktasına dönerek turu tamamladı.
5 yaşındaki bir çocuğun da 4 tekerlekli bisikletiyle katıldığı tur sırasında caddedeki vatandaşlar alkışlarla katılımcılara destek verdi.
Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını en güzel şekilde kutlamak istediklerini söyledi.
Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine miras bıraktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.