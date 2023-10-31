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        Bilecik'te engelli bireyler Cumhuriyet'in 100. yılı anısına sergi açtı

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü anısına "Anadolu'dan Anadolu yakasına Cumhuriyet'in engel tanımayan kadınları el sanatları" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:58
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        Bilecik'te engelli bireyler Cumhuriyet'in 100. yılı anısına sergi açtı
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        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü anısına "Anadolu'dan Anadolu yakasına Cumhuriyet'in engel tanımayan kadınları el sanatları" sergisi açıldı.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide BİEYDER Başkanı Aslıhan Volkan, AA muhabirine, Bilecik'te yaşayan engelli bireylerin anneleri ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde dernek atölyesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıklarını söyledi.

        Atölyede el sanatları çalışmaları yaptıklarını anlatan Volkan, "Özel olarak hazırladığımız sergiyi Anadolu kadınlarına ithaf ettik. Atölyemizde geri dönüşüm ve seramik ürünlerinden tutunda her çeşit el örgüsü olmak üzere geniş bir yelpazede de ürün seçeneğimiz var. Çok çeşitli engel gruplarıyla birlikte çalışıyoruz. Mesela görme engellilere örgü ördürüp, işitme engellilere de resimler yaptırabiliyoruz atölyemizde. " dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Emine Çatal da özel çocuklara ve ailelerine kurs vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, el kaslarının gelişmesi için her öğrencinin yetenek kabiliyetlerinin farklı olduğunu ve gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştığını aktardı.

        Engelli annesi Zerrin Gül ise kendisinin iğne oyası yaptığını ve internet üzerinden pazarladığını dile getirerek, yüzde 90 bedensel engelli oğlu ile birlikte hem atölyede hem de evde çeşitli ürünler yaptıklarını söyledi.

        İşitme engelli Arzu Angay da Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Atatürk portresi ve Türk Bayrağı çizdiğini ifade etti.

        Sergiyi gezen Vali Şefik Aygöl de sosyal sorumluluk bilinciyle engelli bireylerin hayat mücadelelerinde yanlarında olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak, onları üretkenliğe ve hayattan tat almaya teşvik etmek adına yapılan her çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.

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