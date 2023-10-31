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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:31
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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde park halindeki aracını çıkarmak için geri manevra yapan S.K. yönetimindeki 11 ABF 232 plaka otomobile Yediler Kavşağı istikametinden Diş Hastanesi istikametine kendi şeridinde seyir halinde S.E. idaresindeki 54 AFJ 664 plakalı motosiklet çarptı.

        Kazada motosiklet devrilirken, sürücü S.E. ve yolcu O.E. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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