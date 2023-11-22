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        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik'te konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:51
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        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik'te konuştu:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz." dedi.

        Bilecik Valiliğine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, devlet erkanı ve gaziler tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Tatar, Valilik bahçesine fidan dikti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadığını söyledi.

        Gazze'de yaşananları büyük üzüntüyle izlediklerini belirten Tatar, "Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz." diye konuştu.

        Tatar, Gazze'deki katliama sessiz kalan uluslararası topluma, büyük devletlere tepki gösterdi.

        Yaşamını yitiren Filistinlilere Allah'tan rahmet, bu büyük zulmü yaşayan ailelerine sabırlar dileyen Tatar, şunları kaydetti:

        "Büyük dünya devletlerinin, Avrupa Birliği'nin seyirci kalması, seslerini bile çıkarmaları... İşte o zaman da Kıbrıs'ta vahşice Kıbrıs Türk halkına saldırılar sürerken Kıbrıs Türk halkı katledilirken ve canlı canlı bazı mezarlara gömülürken yine aynı şekilde o çevreler hep seyirci kalmıştı. En sonunda bizim imdadımıza ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti gelmişti ve şimdi de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü ve Türk askerinin, Türk Ordusunun oradaki varlığı bizlerin emniyeti ve huzuru için fevkalade önemli. Aynı zamanda Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgede barışın, huzuru ve güvenliği için elbette bunun devamı için Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin oradaki varlığının ehemmiyeti çok büyüktür. Bunu da buradan bir kez daha paylaşıyorum."

        Tatar, konuşmasının ardından bir gazi ile iki merhum gazinin eşlerine şeref madalyalarını verdi.

        Konuşmalarından ardından Vali Aygöl, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünün yazılı olduğu tabloyu Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim etti.

        Ayrıca Tatar, ziyaret öncesi beraberindekilerle Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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