KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BŞEÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'den Kıbrıs'a su getirdik. Şimdi de inşallah kabloyla elektrik getireceğiz ve aramızdaki bağ daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü, bu bağları koparmaya yetmeyecektir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'den Kıbrıs'a su getirdik. Şimdi de inşallah kabloyla elektrik getireceğiz ve aramızdaki bağ daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü, bu bağları koparmaya yetmeyecektir." dedi.

Tatar, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türklük mücadelesi yürüttüklerini söyledi.

Şu anda yürüttükleri siyasetin Ada'da federal temelde bir ortaklık olmadığını ifade eden Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasıyla dengelerin kendilerinin aleyhine değiştiğini anlattı.

Tatar, 20 yıl önce Annan Planı ve tek taraflı müdahale hakkıyla garantör devlet olan Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının yüzde 65'inin birleşmeye "evet" dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Maalesef Rumlar verdikleri sözün aksine yüzde 75 oranında 'hayır' diyerek Kıbrıs'ta federal temelde iki toplumu bir araya getirebilecek bir anlaşmaya 'hayır' demiştir. 'Evet' diyen Türk halkına söz verilmiş, izolasyon ve ambargolar kalkacak diye. Bir bakıma kuzeydeki Türk devleti AB'ye girecek, direkt uçuşlar ve ticaret başlayacak. Birtakım üzerimizde olan çeşitli insan hakları ayrılığı vardı Kıbrıs Türk halkını yıldırmak için ama biz tabii yılmayacağız."

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşadıkları sıkıntı ve sorunlarda, her yerde AB'yi karşılarında bulduklarını, AB'nin mutlak surette Kıbrıs'ta federal temelde anlaşma istediğini dile getirdi.

- "Kuzeydeki Türk devleti mutlak surette yaşamak durumundadır"

Tatar, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'ın, ülkesinin garantör devlet olarak GKRY'nin AB'ye alınmasını onaylamasının hata olduğunu söylediğini anımsattı.

Rumların, AB'ye üye yapıldıktan sonra daha da "şımardığını" belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten o tarafı tanıyorlar, bir de AB'ye girince daha da şımarıklıkla Kıbrıs'ta muhtemel bir çözüme her şartta karşı çıkıyorlar. Bundan sonra 'Zaten herhangi bir öneriyi kabul etmiyorlardı artık hiçbir öneriyi kabul etmeyecektir.' şeklinde ihtiva etmiştir ve bu kanı yaygındır. Ama resmi siyaset, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıştır, AB'nin bir üyesidir."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin milli bir mesele olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile ilişkilerine değinen Tatar, şunları kaydetti:

"Biz bu meseleyi sonuna kadar başımız dik bir şekilde, egemenlik temelinde yürütmenin zorunluluğu içindeyiz yoksa kaybederiz. Kaybettiğimizde Türkiye'nin güney sahilleri de tehlikeye girer. Ne demişti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk: 'Kıbrıs asla düşmana geçmemeli. Geçerse ikmal yolları tıkanır.' Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, İskenderun'dan Ege tarafına 2 bin kilometre kıyı şeridi vardır. Kıbrıs böyle bir oturmuş ada olarak bütün ta oradan oraya kadar böylesine Türkiye'nin güvenini çok güçlü bir şekilde etkileyecek pozisyonda. Onun için kuzeydeki Türk devleti mutlak surette yaşamak durumundadır. Yaşaması için de uluslararası anlaşmalarda ve başta 1960 kuruluş anlaşmasında ifade edildiği Kıbrıs'ta iki ayrı halk var. Kıbrıs milleti diye bir millet yoktur. Rumlar hep oraya çeker işi. Kıbrıs'ta Kıbrıs diye bir millet yoktur. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü vardır, Kıbrıs Rum'u vardır ve anayasasında diyor ki Kıbrıs Türk'ü en az Kıbrıs Rum'u o kadar egemendir. Yani ülkenin geleceğinde Kıbrıs Rum'u o kadar söz sahibidir ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti sadece 40 kilometre uzaklıktadır. Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en büyük, en güçlü ülkesidir. Türkiye'den Kıbrıs'a su getirdik. Şimdiden inşallah kabloyla elektrik getireceğiz ve aramızdaki bağ daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü, bu bağları koparmaya yetmeyecektir."

Konuşmaların ardından Üniversite Senatosu adına BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora beratı verilerek cübbesi giydirildi ve rozeti takıldı.

Tatar da "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer alan Rektör Beydemir'e plaket verdi. Listede isimleri bulunan diğer akademisyenler, plaketlerini Beydemir'den aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, beraberindekilerle üniversite yerleşkesine geçerek Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'le makamında görüştü.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.