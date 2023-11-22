Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BŞEÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'den Kıbrıs'a su getirdik. Şimdi de inşallah kabloyla elektrik getireceğiz ve aramızdaki bağ daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü, bu bağları koparmaya yetmeyecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BŞEÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'den Kıbrıs'a su getirdik. Şimdi de inşallah kabloyla elektrik getireceğiz ve aramızdaki bağ daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü, bu bağları koparmaya yetmeyecektir." dedi.

        Tatar, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türklük mücadelesi yürüttüklerini söyledi.

        Şu anda yürüttükleri siyasetin Ada'da federal temelde bir ortaklık olmadığını ifade eden Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasıyla dengelerin kendilerinin aleyhine değiştiğini anlattı.

        Tatar, 20 yıl önce Annan Planı ve tek taraflı müdahale hakkıyla garantör devlet olan Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının yüzde 65'inin birleşmeye "evet" dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Maalesef Rumlar verdikleri sözün aksine yüzde 75 oranında 'hayır' diyerek Kıbrıs'ta federal temelde iki toplumu bir araya getirebilecek bir anlaşmaya 'hayır' demiştir. 'Evet' diyen Türk halkına söz verilmiş, izolasyon ve ambargolar kalkacak diye. Bir bakıma kuzeydeki Türk devleti AB'ye girecek, direkt uçuşlar ve ticaret başlayacak. Birtakım üzerimizde olan çeşitli insan hakları ayrılığı vardı Kıbrıs Türk halkını yıldırmak için ama biz tabii yılmayacağız."

        Cumhurbaşkanı Tatar, yaşadıkları sıkıntı ve sorunlarda, her yerde AB'yi karşılarında bulduklarını, AB'nin mutlak surette Kıbrıs'ta federal temelde anlaşma istediğini dile getirdi.

        - "Kuzeydeki Türk devleti mutlak surette yaşamak durumundadır"

        Tatar, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'ın, ülkesinin garantör devlet olarak GKRY'nin AB'ye alınmasını onaylamasının hata olduğunu söylediğini anımsattı.

        Rumların, AB'ye üye yapıldıktan sonra daha da "şımardığını" belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zaten o tarafı tanıyorlar, bir de AB'ye girince daha da şımarıklıkla Kıbrıs'ta muhtemel bir çözüme her şartta karşı çıkıyorlar. Bundan sonra 'Zaten herhangi bir öneriyi kabul etmiyorlardı artık hiçbir öneriyi kabul etmeyecektir.' şeklinde ihtiva etmiştir ve bu kanı yaygındır. Ama resmi siyaset, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıştır, AB'nin bir üyesidir."

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin milli bir mesele olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye ile ilişkilerine değinen Tatar, şunları kaydetti:

        "Biz bu meseleyi sonuna kadar başımız dik bir şekilde, egemenlik temelinde yürütmenin zorunluluğu içindeyiz yoksa kaybederiz. Kaybettiğimizde Türkiye'nin güney sahilleri de tehlikeye girer. Ne demişti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk: 'Kıbrıs asla düşmana geçmemeli. Geçerse ikmal yolları tıkanır.' Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, İskenderun'dan Ege tarafına 2 bin kilometre kıyı şeridi vardır. Kıbrıs böyle bir oturmuş ada olarak bütün ta oradan oraya kadar böylesine Türkiye'nin güvenini çok güçlü bir şekilde etkileyecek pozisyonda. Onun için kuzeydeki Türk devleti mutlak surette yaşamak durumundadır. Yaşaması için de uluslararası anlaşmalarda ve başta 1960 kuruluş anlaşmasında ifade edildiği Kıbrıs'ta iki ayrı halk var. Kıbrıs milleti diye bir millet yoktur. Rumlar hep oraya çeker işi. Kıbrıs'ta Kıbrıs diye bir millet yoktur. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü vardır, Kıbrıs Rum'u vardır ve anayasasında diyor ki Kıbrıs Türk'ü en az Kıbrıs Rum'u o kadar egemendir. Yani ülkenin geleceğinde Kıbrıs Rum'u o kadar söz sahibidir ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti sadece 40 kilometre uzaklıktadır. Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en büyük, en güçlü ülkesidir. Türkiye'den Kıbrıs'a su getirdik. Şimdiden inşallah kabloyla elektrik getireceğiz ve aramızdaki bağ daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü, bu bağları koparmaya yetmeyecektir."

        Konuşmaların ardından Üniversite Senatosu adına BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora beratı verilerek cübbesi giydirildi ve rozeti takıldı.

        Tatar da "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer alan Rektör Beydemir'e plaket verdi. Listede isimleri bulunan diğer akademisyenler, plaketlerini Beydemir'den aldı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, beraberindekilerle üniversite yerleşkesine geçerek Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'le makamında görüştü.

        Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik'te konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik'te konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de olanların ne anlama geldiğini çok iyi...
        Üniversiteli genç, baba mesleğini sürdürmek için KOSGEB desteğiyle tamirhan...
        Üniversiteli genç, baba mesleğini sürdürmek için KOSGEB desteğiyle tamirhan...
        Osmaneli Kaymakamı Ünal, başarılı sporcuları kabul etti
        Osmaneli Kaymakamı Ünal, başarılı sporcuları kabul etti
        Bilecik'te otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        BŞEÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı
        BŞEÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzalandı